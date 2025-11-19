Atelier enfant Tête à pousser Andlau

Atelier enfant Tête à pousser

Place de la Mairie Andlau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-11-19 14:30:00

fin : 2025-11-19 16:45:00

Date(s) :

2025-11-19 2025-12-10

Inspirez-vous des figurines Lego®

Tête à pousser Atelier enfant

En marge de l’exposition Hauts comme trois briques, venez fabriquer une tête à pousser inspirée des minifigurines Lego®. On peint, on décore, on plante puis on arrose et le tour est joué !

3 sessions de 45min dans l’après-midi 14h30 16h

Pour les enfants à partir de 6ans.

Par nos médiateurs .

Place de la Mairie Andlau 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 08 65 24 contact@laseigneurie.alsace

English :

Get inspired by Lego® figurines

German :

Lassen Sie sich von Lego®-Figuren inspirieren

Italiano :

Lasciatevi ispirare dalle statuette Lego

Espanol :

Inspírate con las figuras de Lego

