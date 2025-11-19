Atelier enfant Tête à pousser Andlau
mercredi 19 novembre 2025.
Atelier enfant Tête à pousser
Place de la Mairie Andlau Bas-Rhin
Début : Mercredi 2025-11-19 14:30:00
fin : 2025-11-19 16:45:00
2025-11-19 2025-12-10
Inspirez-vous des figurines Lego®
Tête à pousser Atelier enfant
En marge de l’exposition Hauts comme trois briques, venez fabriquer une tête à pousser inspirée des minifigurines Lego®. On peint, on décore, on plante puis on arrose et le tour est joué !
3 sessions de 45min dans l’après-midi 14h30 16h
Pour les enfants à partir de 6ans.
Par nos médiateurs .
Place de la Mairie Andlau 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 08 65 24 contact@laseigneurie.alsace
English :
Get inspired by Lego® figurines
German :
Lassen Sie sich von Lego®-Figuren inspirieren
Italiano :
Lasciatevi ispirare dalle statuette Lego
Espanol :
Inspírate con las figuras de Lego
