Atelier enfant Théâtre d’ombres et mixage sonore Andlau
Atelier enfant Théâtre d’ombres et mixage sonore Andlau mercredi 18 février 2026.
Atelier enfant Théâtre d’ombres et mixage sonore
Place de la Mairie Andlau Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-02-18 14:30:00
fin : 2026-02-18 16:30:00
Date(s) :
2026-02-18
Illustration d’un conte somalien
initiationau théâtre d’ombres et au mixage sonore Atelier enfant
Le temps d’une après-midi, les participants illustreront un conte somalien grâce à différentes techniques du théâtre d’ombres. Ils donneront vie aux personnages et aux décors qui seront projetés sur un grand écran.
Le mixage sonore, également réalisé par les ingénieurs du son en herbe, se synchronisera avec la narration et la fabrication des ombres, pour proposer une représentation publique ouverte à tous à l’issue de l’atelier.
Pour les enfants à partir de 8ans.
Par la compagnie le bruit qu’ça coûte .
Place de la Mairie Andlau 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 08 65 24 contact@laseigneurie.alsace
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Illustration of a Somali tale
L’événement Atelier enfant Théâtre d’ombres et mixage sonore Andlau a été mis à jour le 2025-12-28 par Office de tourisme du pays de Barr