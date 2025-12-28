Atelier enfant Théâtre d’ombres et mixage sonore Andlau

Atelier enfant Théâtre d’ombres et mixage sonore

Place de la Mairie Andlau Bas-Rhin

Début : Mercredi 2026-02-18 14:30:00

fin : 2026-02-18 16:30:00

2026-02-18

Illustration d’un conte somalien

initiationau théâtre d’ombres et au mixage sonore Atelier enfant

Le temps d’une après-midi, les participants illustreront un conte somalien grâce à différentes techniques du théâtre d’ombres. Ils donneront vie aux personnages et aux décors qui seront projetés sur un grand écran.

Le mixage sonore, également réalisé par les ingénieurs du son en herbe, se synchronisera avec la narration et la fabrication des ombres, pour proposer une représentation publique ouverte à tous à l’issue de l’atelier.

Pour les enfants à partir de 8ans.

Par la compagnie le bruit qu’ça coûte .

Place de la Mairie Andlau 67140 Bas-Rhin Grand Est

