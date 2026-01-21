Atelier enfant Théâtre d’ombres Centre du Patrimoine Arménien Valence

Atelier enfant Théâtre d’ombres

Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence Drôme

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Début : 2026-02-10 15:00:00

fin : 2026-02-10 15:00:00

2026-02-10

Laisse-toi conter cette légende tout en lumière et en poésie, puis imagine ta propre histoire à partir de décors et de personnages du théâtre d’ombres.

+33 4 75 80 13 00 reservation@le-cpa.com

English :

Let us tell you this legend in light and poetry, then imagine your own story using shadow theater sets and characters.

