Atelier enfant Théâtre d’ombres Centre du Patrimoine Arménien Valence mardi 10 février 2026.
Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence Drôme
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-10 15:00:00
fin : 2026-02-10 15:00:00
Date(s) :
2026-02-10
Laisse-toi conter cette légende tout en lumière et en poésie, puis imagine ta propre histoire à partir de décors et de personnages du théâtre d’ombres.
Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 80 13 00 reservation@le-cpa.com
English :
Let us tell you this legend in light and poetry, then imagine your own story using shadow theater sets and characters.
