Atelier enfant Tournez-manège Rue du Petit Train Pont-l’Abbé
Début : 2026-02-18
fin : 2026-02-18
2026-02-18
Fabrique ton manège de fête foraine
A partir de 3 ans . Sur inscription. Adhésion famille MPT obligatoire. .
Rue du Petit Train Maison pour tous Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 6 71 06 75 20
