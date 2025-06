Atelier enfant TRACES ET INDICES . – Tourlaville Cherbourg-en-Cotentin 19 août 2025 14:00

Manche

Atelier enfant TRACES ET INDICES . Tourlaville 356 rue des Algues Cherbourg-en-Cotentin Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-19 14:00:00

fin : 2025-08-19 16:30:00

Date(s) :

2025-08-19

Les animaux laissent des traces dans la nature. Partons à leur recherche et découvrons

qui les a laissées. .

Tourlaville 356 rue des Algues

Cherbourg-en-Cotentin 50110 Manche Normandie +33 2 33 22 22 16 maison.littoral.50110@cherbourg.fr

English : Atelier enfant TRACES ET INDICES .

Animals leave tracks in nature. Let’s go in search of them and find out

who left them.

German :

Tiere hinterlassen Spuren in der Natur. Machen wir uns auf die Suche nach ihnen und finden wir heraus

wer sie hinterlassen hat.

Italiano :

Gli animali lasciano tracce in natura. Andiamo a cercarle e scopriamo chi le ha lasciate

chi le ha lasciate.

Espanol :

Los animales dejan huellas en la naturaleza. Vamos a buscarlas y a averiguar

quién las dejó.

L’événement Atelier enfant TRACES ET INDICES . Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2025-06-14 par OT Cotentin Cherbourg-en-Cotentin