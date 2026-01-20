Atelier enfant Trésor fleuri Médiathèque d’Etoile-sur-Rhône Le Patio Étoile-sur-Rhône

Atelier enfant Trésor fleuri

Médiathèque d'Etoile-sur-Rhône Le Patio 1 rue Ventecul Étoile-sur-Rhône Drôme

Début : 2026-02-18 15:00:00

fin : 2026-02-18 16:30:00

2026-02-18

Explorez l’art du papier, du découpage, du pliage, et du collage pour concevoir des objets graphiques uniques.

Médiathèque d'Etoile-sur-Rhône Le Patio 1 rue Ventecul Étoile-sur-Rhône 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 60 74 51 mediatheque.etoile@valenceromansagglo.fr

Explore the art of paper, cutting, folding and collage to create unique graphic objects.

2026-01-20