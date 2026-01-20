Atelier enfant Trésor fleuri Médiathèque d’Etoile-sur-Rhône Le Patio Étoile-sur-Rhône
Atelier enfant Trésor fleuri Médiathèque d’Etoile-sur-Rhône Le Patio Étoile-sur-Rhône mercredi 18 février 2026.
Atelier enfant Trésor fleuri
Médiathèque d’Etoile-sur-Rhône Le Patio 1 rue Ventecul Étoile-sur-Rhône Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-18 15:00:00
fin : 2026-02-18 16:30:00
Date(s) :
2026-02-18
Explorez l’art du papier, du découpage, du pliage, et du collage pour concevoir des objets graphiques uniques.
.
Médiathèque d’Etoile-sur-Rhône Le Patio 1 rue Ventecul Étoile-sur-Rhône 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 60 74 51 mediatheque.etoile@valenceromansagglo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Explore the art of paper, cutting, folding and collage to create unique graphic objects.
L’événement Atelier enfant Trésor fleuri Étoile-sur-Rhône a été mis à jour le 2026-01-20 par Valence Romans Tourisme