Atelier enfant Trésor fleuri Médiathèque d’Etoile-sur-Rhône Le Patio Étoile-sur-Rhône

Atelier enfant Trésor fleuri Médiathèque d’Etoile-sur-Rhône Le Patio Étoile-sur-Rhône mercredi 18 février 2026.

Atelier enfant Trésor fleuri

Médiathèque d’Etoile-sur-Rhône Le Patio 1 rue Ventecul Étoile-sur-Rhône Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-18 15:00:00
fin : 2026-02-18 16:30:00

Date(s) :
2026-02-18

Explorez l’art du papier, du découpage, du pliage, et du collage pour concevoir des objets graphiques uniques.
  .

Médiathèque d’Etoile-sur-Rhône Le Patio 1 rue Ventecul Étoile-sur-Rhône 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 60 74 51  mediatheque.etoile@valenceromansagglo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Explore the art of paper, cutting, folding and collage to create unique graphic objects.

L’événement Atelier enfant Trésor fleuri Étoile-sur-Rhône a été mis à jour le 2026-01-20 par Valence Romans Tourisme