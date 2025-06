Atelier enfant TROUVE TOUT! – Tourlaville Cherbourg-en-Cotentin 29 juillet 2025 14:00

Manche

Atelier enfant TROUVE TOUT! Tourlaville 356 rue des Algues Cherbourg-en-Cotentin Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-29 14:00:00

fin : 2025-07-29 16:30:00

Date(s) :

2025-07-29

En pleine nature, participez à différents jeux permettant d’apprendre à s’orienter.

Tourlaville 356 rue des Algues

Cherbourg-en-Cotentin 50110 Manche Normandie +33 2 33 22 22 16 maison.littoral.50110@cherbourg.fr

English : Atelier enfant TROUVE TOUT!

In the heart of nature, take part in a variety of games to help you learn your bearings.

German :

Nehmen Sie inmitten der Natur an verschiedenen Spielen teil, bei denen Sie lernen können, sich zu orientieren.

Italiano :

Nel cuore della natura, partecipate a una serie di giochi per imparare a orientarvi.

Espanol :

En plena naturaleza, participa en diversos juegos para aprender a orientarte.

