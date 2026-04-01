Orgon

Atelier enfant Une petite histoire du loup

Jeudi 23 avril 2026 de 10h à 11h. Orgon Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 10:00:00

fin : 2026-04-23 11:00:00

Date(s) :

2026-04-23

Atelier enfants

Une petite histoire du loup

Les enfants découvrent le loup, depuis son apparition il y a environ 50 millions d’années jusqu’au loup actuel . Les enfants réalisent ensuite un loup articulé. Pour enfants de 5 à 10 ans

Musée Urgonia

Atelier enfants ❁ Gratuit

Une petite histoire du loup

Les enfants découvrent l’évolution du loup, depuis son ancêtre apparu sur la planète il y a environ 50 millions d’années jusqu’au loup actuel. L’atelier se poursuit par la découverte de la domestication du loup et de la naissance du chien. Les enfants réalisent ensuite un loup articulé. Pour enfants de 5 à 10 ans

Musée Urgonia

Orgon .

Orgon 13660 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 44 00 contact@parc-alpilles.fr

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English :

Children’s workshop

A short history of the wolf

Children discover the wolf, from its appearance around 50 million years ago to the wolf of today. They then build an articulated wolf. For children aged 5 to 10

Urgonia Museum

L’événement Atelier enfant Une petite histoire du loup Orgon a été mis à jour le 2026-04-10 par Parc Naturel Régional des Alpilles