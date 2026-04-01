Atelier enfant Une petite histoire du loup Orgon
Atelier enfant Une petite histoire du loup Orgon jeudi 23 avril 2026.
Orgon
Atelier enfant Une petite histoire du loup
Jeudi 23 avril 2026 de 10h à 11h. Orgon Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 10:00:00
fin : 2026-04-23 11:00:00
Date(s) :
2026-04-23
Atelier enfants
Une petite histoire du loup
Les enfants découvrent le loup, depuis son apparition il y a environ 50 millions d’années jusqu’au loup actuel . Les enfants réalisent ensuite un loup articulé. Pour enfants de 5 à 10 ans
Musée Urgonia
Atelier enfants ❁ Gratuit
Une petite histoire du loup
Les enfants découvrent l’évolution du loup, depuis son ancêtre apparu sur la planète il y a environ 50 millions d’années jusqu’au loup actuel. L’atelier se poursuit par la découverte de la domestication du loup et de la naissance du chien. Les enfants réalisent ensuite un loup articulé. Pour enfants de 5 à 10 ans
Musée Urgonia
Orgon .
Orgon 13660 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 44 00 contact@parc-alpilles.fr
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English :
Children’s workshop
A short history of the wolf
Children discover the wolf, from its appearance around 50 million years ago to the wolf of today. They then build an articulated wolf. For children aged 5 to 10
Urgonia Museum
L’événement Atelier enfant Une petite histoire du loup Orgon a été mis à jour le 2026-04-10 par Parc Naturel Régional des Alpilles
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