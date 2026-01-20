Atelier enfant Univers tamponné Médiathèque d’Etoile-sur-Rhône Le Patio Étoile-sur-Rhône

Atelier enfant Univers tamponné

Médiathèque d’Etoile-sur-Rhône Le Patio 1 rue Ventecul Étoile-sur-Rhône Drôme

Début : 2026-02-18 10:00:00

fin : 2026-02-18 11:30:00

Date(s) :

2026-02-18

Exprimez votre créativité avec des pochoirs, alliant précision et liberté, pour donner vie aux motifs qui illustreront votre leporello (livre-accordéon).

Médiathèque d’Etoile-sur-Rhône Le Patio 1 rue Ventecul Étoile-sur-Rhône 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 60 74 51 mediatheque.etoile@valenceromansagglo.fr

Express your creativity with stencils, combining precision and freedom, to give life to the motifs that will illustrate your leporello (accordion book).

