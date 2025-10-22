Atelier enfant « verre églomisé » Musée de Valence Valence

Atelier enfant « verre églomisé » Musée de Valence Valence mercredi 22 octobre 2025.

Atelier enfant « verre églomisé »

Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence Drôme

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Enfant hors Valence

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-22 14:30:00

fin : 2025-10-23 16:30:00

Date(s) :

2025-10-22 2025-10-23

En s’inspirant des œuvres de l’exposition Art déco, les enfants reproduisent en atelier les gestes des artisans églomiseurs.

.

Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 80 musee@mairie-valence.fr

English :

Drawing inspiration from the works in the Art Deco exhibition, children reproduce in the workshop the gestures of eglomisers.

German :

Anhand von Werken aus der Art-déco-Ausstellung können die Kinder im Atelier die Handgriffe der Eglomerationshandwerker nachvollziehen.

Italiano :

Ispirandosi alle opere della mostra Art Déco, i bambini utilizzano il laboratorio per ricreare i movimenti degli artigiani che realizzavano gli smalti.

Espanol :

Inspirándose en las obras de la exposición Art Déco, los niños recrean en el taller los movimientos de los artesanos que fabricaban los esmaltes.

L’événement Atelier enfant « verre églomisé » Valence a été mis à jour le 2025-08-27 par Valence Romans Tourisme