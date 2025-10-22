Atelier enfant « verre églomisé » Musée de Valence Valence
Atelier enfant « verre églomisé » Musée de Valence Valence mercredi 22 octobre 2025.
Atelier enfant « verre églomisé »
Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence Drôme
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Enfant hors Valence
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-22 14:30:00
fin : 2025-10-23 16:30:00
Date(s) :
2025-10-22 2025-10-23
En s’inspirant des œuvres de l’exposition Art déco, les enfants reproduisent en atelier les gestes des artisans églomiseurs.
Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 80 musee@mairie-valence.fr
English :
Drawing inspiration from the works in the Art Deco exhibition, children reproduce in the workshop the gestures of eglomisers.
German :
Anhand von Werken aus der Art-déco-Ausstellung können die Kinder im Atelier die Handgriffe der Eglomerationshandwerker nachvollziehen.
Italiano :
Ispirandosi alle opere della mostra Art Déco, i bambini utilizzano il laboratorio per ricreare i movimenti degli artigiani che realizzavano gli smalti.
Espanol :
Inspirándose en las obras de la exposición Art Déco, los niños recrean en el taller los movimientos de los artesanos que fabricaban los esmaltes.
