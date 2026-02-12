Atelier enfant Vitrail en pagaille spécial Art Déco Le Touquet-Paris-Plage
Hôtel de ville du Touquet-Paris-Plage Place Edouard VII Porte d’honneur Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais
Début : 2026-02-25
fin : 2026-02-25
2026-02-25
Plonge dans l’univers fascinant des vitraux ! Apprends-en plus sur leur histoire et leurs secrets de fabrication, puis laisse libre cours à ta créativité pour réaliser ton propre chef-d’oeuvre coloré. À la fin de l’atelier, repars avec une création unique, inspirée des vitraux de l’époque Art déco.
Durée 1h30
Jauge limitée
De 6 à 10 ans accompagné d’un adulte.
Animé par le Pôle Patrimoine & Nature du Touquet&CO.
Hôtel de ville du Touquet-Paris-Plage Place Edouard VII Porte d’honneur Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 72 00 patrimoine@letouquet.com
