Atelier enfant yoga & sonothérapie Studio L-yoga Carentan-les-Marais

Atelier enfant yoga & sonothérapie

Studio L-yoga 4 Rue du Grand Valnoble Carentan-les-Marais Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27 10:30:00

fin : 2026-02-27 12:00:00

Date(s) :

2026-02-27

Des ateliers ludiques pour offrir aux enfants un temps de bien-être, d’expression et de créativité. À travers le yoga, le souffle, les sons et l’imaginaire, les enfants sont invités à se reconnecter à leur corps, à leurs émotions et à leur créativité.

L’atelier Au pays des émotions (10h30-12h) invite à explorer les émotions grâce au yoga et à une relaxation sonore.

L’atelier Le flow créatif (14h-16h) propose un flow de yoga suivi d’un temps créatif, le tout bercé par les sons. .

Studio L-yoga 4 Rue du Grand Valnoble Carentan-les-Marais 50500 Manche Normandie +33 6 70 45 86 89 lechappee.sonore@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier enfant yoga & sonothérapie

L’événement Atelier enfant yoga & sonothérapie Carentan-les-Marais a été mis à jour le 2026-01-26 par OT Cotentin