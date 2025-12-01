Atelier enfants 6-8 ans Couleurs d’hiver Atelier Oxymage Tourouvre au Perche
Atelier enfants 6-8 ans Couleurs d’hiver Atelier Oxymage Tourouvre au Perche samedi 13 décembre 2025.
Début : 2025-12-13 14:30:00
fin : 2025-12-13 16:30:00
2025-12-13
Marie Tijou, artiste plasticienne vous propose des ateliers dans son tout nouvel espace Oxymage
Encre, dessin et impressions sur papier. Pour expérimenter l’aquarelle en dégradé et imprimer des empreintes par dessus. .
Atelier Oxymage 35-37 rue du 13 août 1944 Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 6 31 46 23 85 marie.tijou@gmail.com
