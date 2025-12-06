Atelier enfants 6-8 ans Petites bêtes Atelier Oxymage Tourouvre au Perche

Atelier enfants 6-8 ans Petites bêtes

Atelier Oxymage 35-37 rue du 13 août 1944 Tourouvre au Perche

Début : 2025-12-06 14:30:00

fin : 2025-12-06 16:30:00

2025-12-06

Marie Tijou, artiste plasticienne vous propose des ateliers dans son tout nouvel espace Oxymage

découverte de l’image imprimée, dessin, pochoirs et empreintes sur papier. Pour créer, combiner et superposer des formes d’insecte. .

+33 6 31 46 23 85 marie.tijou@gmail.com

