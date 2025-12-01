Atelier enfants 8-10ans Nature en dégradé Atelier Oxymage Tourouvre au Perche

Atelier enfants 8-10ans Nature en dégradé

Atelier Oxymage 35-37 rue du 13 août 1944 Tourouvre au Perche Orne

Début : 2025-12-17 14:30:00

fin : 2025-12-17 16:30:00

Marie Tijou, artiste plasticienne vous propose des ateliers dans son tout nouvel espace Oxymage

Aquarelle et impressions sur papier. pour peindre des dégradés de couleur à l’encre et à l’aquarelle sur papier . .

Atelier Oxymage 35-37 rue du 13 août 1944 Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 6 31 46 23 85 marie.tijou@gmail.com

