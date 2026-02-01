Atelier enfants à Laon Jeu découvre ! Rue William-Henry Waddington Laon

Atelier enfants à Laon Jeu découvre !

Rue William-Henry Waddington Parc Foch Laon Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18 14:30:00

fin : 2026-02-18 16:00:00

Date(s) :

2026-02-18

Découvre les trésors des Archives, sur les traces des événements marquants de l’histoire de l’Aisne !

RV aux Archives départementales de l’Aisne à 14h30 ! (sur réservation obligatoire car jauge limitée à destination des 6-12 ans présence d’un adulte accompagnant obligatoire matériel fourni durée 1h30)

Découvre les trésors des Archives, sur les traces des événements marquants de l’histoire de l’Aisne !

RV aux Archives départementales de l’Aisne à 14h30 ! (sur réservation obligatoire car jauge limitée à destination des 6-12 ans présence d’un adulte accompagnant obligatoire matériel fourni durée 1h30) .

Rue William-Henry Waddington Parc Foch Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 24 61 47 archives@aisne.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover the treasures of the Archives, following in the footsteps of the key events in the history of the Aisne!

See you at the Archives départementales de l’Aisne at 2.30pm! (must be booked in advance as capacity is limited aimed at 6-12 year-olds presence of an accompanying adult required equipment provided duration: 1h30)

L’événement Atelier enfants à Laon Jeu découvre ! Laon a été mis à jour le 2026-02-10 par OT du Pays de Laon