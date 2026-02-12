Atelier enfants à Laon Les petits explorateurs d’archives souriez, on ne bouge plus ! Rue William-Henry Waddington Laon

Atelier enfants à Laon Les petits explorateurs d’archives souriez, on ne bouge plus !

Rue William-Henry Waddington Parc Foch Laon Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 14:30:00

fin : 2026-04-15 16:00:00

Date(s) :

2026-04-15

Découvrir les Archives départementales de l’Aisne en t’initiant à un atelier riche en histoire(s), ça vous dit ?

Sur papier ou plaque de verre, en noir et blanc ou en couleur, la photographie est un témoin précieux pour les archivistes. Les enfants ont ici l’occasion de découvrir l’histoire de cet art et de s’essayer à l’exercice du cyanotype.

RV aux Archives départementales de l’Aisne à 14h30 ! (sur réservation obligatoire car jauge limitée pour les 6-12 ans présence d’un adulte accompagnant obligatoire matériel fourni durée 1h30)

Rue William-Henry Waddington Parc Foch Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 24 61 47 archives@aisne.fr

English :

Would you like to discover the Archives départementales de l’Aisne by taking part in a workshop rich in history?

On paper or glass plate, in black and white or color, photography is a precious witness for archivists. Here, children can discover the history of this art form and try their hand at cyanotypes.

See you at the Archives départementales de l’Aisne at 2.30pm! (booking essential as capacity is limited for 6-12 year-olds presence of an accompanying adult mandatory equipment supplied duration: 1h30)

