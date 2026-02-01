Atelier enfants à tes manettes ! Ebersheim
3 place de la Mairie Ebersheim Bas-Rhin
Début : Mardi 2026-02-24 14:00:00
fin : 2026-02-24 16:00:00
2026-02-24
Des consoles et des jeux vidéos à la médiathèque ? Oui et c’est pour toi et tes amis juste le temps d’un après-midi ! 12 ans et +
3 place de la Mairie Ebersheim 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 85 78 75
Consoles and video games at the multimedia library? Yes, and it’s just for you and your friends for one afternoon! ages 12 and up
L’événement Atelier enfants à tes manettes ! Ebersheim a été mis à jour le 2026-01-30 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme