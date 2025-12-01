Atelier enfants/ados je me défoule et je m’apaise Chez Caroline Arzillières-Neuville
Chez Caroline 27 rue de la mairie Arzillières-Neuville Marne
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Début : 2025-12-20 14:00:00
fin : 2025-12-20 17:00:00
2025-12-20
Dès 14h, dans la forêt courir, sauter, patauger, construire et créer ! Dans la salle auto-massages, jeux calmes et respirations pour se relaxer. A partir de 6 ans.Tout public
Dans la forêt courir, sauter, patauger, construire et créer ! Dans la salle auto-massages, jeux calmes et respirations pour se relaxer. Pendant ce temps, les parents peuvent profiter de leurs courses de Noël de dernière minute. A partir de 6 ans. .
Chez Caroline 27 rue de la mairie Arzillières-Neuville 51290 Marne Grand Est chezcarolinesophro@yahoo.com
From 2pm in the forest: run, jump, splash, build and create! In the hall: self-massages, calm games and breathing to relax. Ages 6 and up.
