Atelier enfants/ados je me défoule et je m’apaise Chez Caroline Arzillières-Neuville

Atelier enfants/ados je me défoule et je m’apaise

Chez Caroline 27 rue de la mairie Arzillières-Neuville Marne

Début : 2025-12-20 14:00:00

fin : 2025-12-20 17:00:00

2025-12-20

Dans la forêt courir, sauter, patauger, construire et créer ! Dans la salle auto-massages, jeux calmes et respirations pour se relaxer. Pendant ce temps, les parents peuvent profiter de leurs courses de Noël de dernière minute. A partir de 6 ans. .

Chez Caroline 27 rue de la mairie Arzillières-Neuville 51290 Marne Grand Est chezcarolinesophro@yahoo.com

English : Atelier enfants/ados je me défoule et je m’apaise

From 2pm in the forest: run, jump, splash, build and create! In the hall: self-massages, calm games and breathing to relax. Ages 6 and up.

