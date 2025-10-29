ATELIER ENFANTS « AMUSE-TOI AVEC LA NATURE » Perpignan

ATELIER ENFANTS « AMUSE-TOI AVEC LA NATURE » Perpignan mercredi 29 octobre 2025.

Pyrénées-Orientales

Tarif : 35 – 35 – 35

Début : Lundi 2025-10-29 09:30:00

fin : 2025-12-10 11:30:00

Herboristerie Moderne

6 Place de la République

Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie

English :

? Herboristerie Moderne

German :

? Moderne Kräuterkunde

Italiano :

? Arboristeria moderna

Espanol :

? Herboristería Moderna

