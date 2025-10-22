Atelier enfants ANI’MÔMES La Mothe-Saint-Héray

Atelier enfants ANI’MÔMES La Mothe-Saint-Héray mercredi 22 octobre 2025.

Atelier enfants ANI’MÔMES

Bibliothèque de la Mothe-Saint-Héray La Mothe-Saint-Héray Deux-Sèvres

Ani’Mômes Le secret des tanneurs

Prêts pour une aventure pleine de mystères ?

Les enfants de 7 à 12 ans vont plonger dans l’histoire de la Sèvre Niortaise, découvrir les secrets bien gardés des tanneurs… et surtout, mener l’enquête pour résoudre une énigme captivante !

Entre découvertes historiques et jeu de détective, cet atelier promet de faire cogiter les petites têtes curieuses !

Mercredi 22 octobre

De 15h à 17h

Bibliothèque de La Mothe-Saint-Héray

Atelier gratuit

Sur réservation auprès de l’Office de Tourisme au 05 49 29 15 10

Attention, les places sont limitées pensez à réserver ! .

Bibliothèque de la Mothe-Saint-Héray La Mothe-Saint-Héray 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 15 10

