Atelier enfants ANI’MÔMES La Mothe-Saint-Héray

Bibliothèque de la Mothe-Saint-Héray La Mothe-Saint-Héray Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Ani’Mômes Le secret des tanneurs
Prêts pour une aventure pleine de mystères ?
Les enfants de 7 à 12 ans vont plonger dans l’histoire de la Sèvre Niortaise, découvrir les secrets bien gardés des tanneurs… et surtout, mener l’enquête pour résoudre une énigme captivante !
Entre découvertes historiques et jeu de détective, cet atelier promet de faire cogiter les petites têtes curieuses !
Mercredi 22 octobre
De 15h à 17h
Bibliothèque de La Mothe-Saint-Héray
Atelier gratuit
Sur réservation auprès de l’Office de Tourisme au 05 49 29 15 10
Attention, les places sont limitées pensez à réserver ! .
Bibliothèque de la Mothe-Saint-Héray La Mothe-Saint-Héray 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 15 10
