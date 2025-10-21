Atelier enfants ANI’MÔMES Valdelaume
Ani’Mômes À l’assaut des premiers châteaux
Avis aux petits bâtisseurs et aventuriers de 7 à 12 ans ! Remontez le temps jusqu’au Moyen Âge pour découvrir les tout premiers châteaux des mottes féodales, des tours en bois, des fossés… et plein de secrets d’architecture ! Grâce à une maquette pédagogique, tout devient plus clair… Et ensuite, place à l’action
Atelier Kapla pour construire comme au temps des chevaliers
Atelier créatif pour fabriquer son propre château fort en papier !
Mardi 21 octobre
De 15h à 17h
Salle des fêtes de Pioussay, Valdelaume
Atelier gratuit
Sur réservation auprès de l’Office de Tourisme au 05 49 29 15 10
Ne tardez pas à réserver, les places sont limitées ! .
Salle des fêtes de Pioussay Valdelaume 79110 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 15 10
