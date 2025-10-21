Atelier enfants ANI’MÔMES Valdelaume

Atelier enfants ANI’MÔMES Valdelaume mardi 21 octobre 2025.

Atelier enfants ANI’MÔMES

Salle des fêtes de Pioussay Valdelaume Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-21

fin : 2025-10-21

Date(s) :

2025-10-21

Ani’Mômes À l’assaut des premiers châteaux

Avis aux petits bâtisseurs et aventuriers de 7 à 12 ans ! Remontez le temps jusqu’au Moyen Âge pour découvrir les tout premiers châteaux des mottes féodales, des tours en bois, des fossés… et plein de secrets d’architecture ! Grâce à une maquette pédagogique, tout devient plus clair… Et ensuite, place à l’action

Atelier Kapla pour construire comme au temps des chevaliers

Atelier créatif pour fabriquer son propre château fort en papier !

Mardi 21 octobre

De 15h à 17h

Salle des fêtes de Pioussay, Valdelaume

Atelier gratuit

Sur réservation auprès de l’Office de Tourisme au 05 49 29 15 10

Ne tardez pas à réserver, les places sont limitées ! .

Salle des fêtes de Pioussay Valdelaume 79110 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 15 10

English : Atelier enfants ANI’MÔMES

German : Atelier enfants ANI’MÔMES

Italiano :

Espanol : Atelier enfants ANI’MÔMES

L’événement Atelier enfants ANI’MÔMES Valdelaume a été mis à jour le 2025-10-07 par OT Pays Mellois