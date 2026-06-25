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Atelier enfants apprentis soigneurs Centre HarmoniA Gan

Atelier enfants apprentis soigneurs Centre HarmoniA Gan

Atelier enfants apprentis soigneurs Centre HarmoniA Gan mercredi 5 août 2026.

Lieu
Centre HarmoniA
Adresse
9 Chemin de Louisot
Ville
64290 Gan
Département
Pyrénées-Atlantiques
Début
mercredi 5 août 2026
Fin
mercredi 5 août 2026
Heure de début
14:00:00
Tarif
30 30 30 Tarif de base plein tarif

Gan

Atelier enfants apprentis soigneurs

Centre HarmoniA 9 Chemin de Louisot Gan Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 14:00:00
fin : 2026-08-05 17:00:00

Date(s) :
2026-08-05

Observation des animaux, les comprendre, les approcher
Soins des animaux, les brosser, les nourrir, les câliner
Les promener en main, développer la confiance et créer un lien
Goûter ou collation et surprise   .

Centre HarmoniA 9 Chemin de Louisot Gan 64290 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 23 71 90 

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English : Atelier enfants apprentis soigneurs

L’événement Atelier enfants apprentis soigneurs Gan a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Pau

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