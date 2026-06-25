Atelier enfants apprentis soigneurs Centre HarmoniA Gan

Gan

Atelier enfants apprentis soigneurs

Centre HarmoniA 9 Chemin de Louisot Gan Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 14:00:00

fin : 2026-08-05 17:00:00

Date(s) :

2026-08-05

Observation des animaux, les comprendre, les approcher

Soins des animaux, les brosser, les nourrir, les câliner

Les promener en main, développer la confiance et créer un lien

Goûter ou collation et surprise .

Centre HarmoniA 9 Chemin de Louisot Gan 64290 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 23 71 90

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English : Atelier enfants apprentis soigneurs

L’événement Atelier enfants apprentis soigneurs Gan a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Pau