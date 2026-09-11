Atelier enfants : Archiviste d’un jour, Archives municipales, Toulouse

Informations pratiques

Atelier enfants : Archiviste d’un jour 19 et 20 septembre Archives municipales Haute-Garonne

Gratuit. limité à 12 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Enfilez une blouse et plongez dans le quotidien des Archives municipales. Accueillez de nouveaux documents, apprenez à les classer et à les protéger, puis partez en exploration dans les magasins d’archives pour leur trouver la place idéale. Atelier spécialement conçu pour le jeune public. Une immersion ludique et originale pour comprendre le rôle des archives.

Sam et Dim : à 10h, 14h, 16h (durée : 1h30) / 12 pers max

Atelier destiné aux enfants de 6 à 14 ans (un seul accompagnant majeur autorisé).

Sur réservation au 05.36.25.23.80 ou archives@mairie-toulouse.fr

Archives municipales 2 Rue des Archives, 31500 Toulouse, France Toulouse 31500 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie +33536252380 http://www.archives.toulouse.fr [{« type »: « email », « value »: « archives@mairie-toulouse.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05.36.25.23.80 »}, {« type »: « link », « value »: « https://forms.cloud.microsoft/Pages/ResponsePage.aspx?id=jhVtnX0MgUOa41QE59ezQSQA2mInFh5Lo-pa5qINmetUNUFHNzRUREg1TklQQktHUUZFWUUzUVEwVSQlQCN0PWcu »}] [{« link »: « mailto:archives@mairie-toulouse.fr »}] Les Archives municipales de Toulouse sont installées depuis 1996 dans l’ancien réservoir d’eau de Périole, dans le quartier du faubourg Bonnefoy.

Les Archives possèdent actuellement environ 17 000 mètres linéaires de documents, du XIIIe siècle à nos jours, provenant en majorité des services municipaux, complétés par les dons, dépôts ou achats d’archives privées (entreprises, associations ou particuliers). Transports : Métro : ligne A – arrêt Roseraie. Bus : Linéo 9, ligne 39 – arrêt Sainte-Hélène, ligne 36, arrêt Le Brix. Accès mobilité réduite : 7 avenue de Bellevue.

Enfilez une blouse et plongez dans le quotidien des Archives municipales. Accueillez de nouveaux documents, apprenez à les classer et à les protéger, puis partez en exploration dans les magasins pour…

© Stéphanie Renard – Mairie de Toulouse, Archives municipales