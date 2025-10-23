Atelier enfants au château Azay-le-Ferron

Atelier enfants au château

31-33 Rue Hersent Luzarche Azay-le-Ferron Indre

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif enfant

Début : Jeudi 2025-10-23 15:00:00

fin : 2025-10-23 17:30:00

2025-10-23

Atelier enfants dans le cadre du château d’Azay-Le-Ferron.Familles

Afin d’occuper vos petits monstres, l’équipe du château organise des activités créatives et manuelles. Sorcières, monstres, citrouilles ou fantôme, à vous d’imaginer le masque le plus terrifiant (ou le plus drôle) pour Halloween! Sous la surveillance et avec l’aide d’un guide, les enfants pourront repartir avec une création monstrueuse! Nous mettons à votre disposition cet atelier mais également des coloriages, des coloriages magiques ou encore du matériel à dessin. 5 .

31-33 Rue Hersent Luzarche Azay-le-Ferron 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 39 20 06 chateauazayleferron@orange.fr

English :

Children’s workshop at the château d’Azay-Le-Ferron.

German :

Kinderworkshop im Rahmen des Schlosses von Azay-Le-Ferron.

Italiano :

Laboratorio per bambini al Castello di Azay-Le-Ferron.

Espanol :

Taller infantil en el castillo de Azay-Le-Ferron.

