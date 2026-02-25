Atelier enfants autour de contes africains Espace Bayles Isle

Atelier enfants autour de contes africains

Espace Bayles 141 Avenue du Château Isle Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28 2026-03-01

Dans le cadre du 37ème Salon du Livre Jeunesse, l’association Na Semsé 87 propose des ateliers autour du conte africain. L’atelier récréatif pour les plus jeunes autour du conte Baobobon de Satomi Ichikawa propose une échappée pleine de rebondissements avec Moriba, Paa, Issouf, Saïb ou Madi !

Réservations et informations complémentaires auprès des organisateurs. .

Espace Bayles 141 Avenue du Château Isle 87170 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 43 20 59

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier enfants autour de contes africains

L’événement Atelier enfants autour de contes africains Isle a été mis à jour le 2026-02-23 par OT Limoges Métropole