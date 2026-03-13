Atelier enfants autour de la laine Lieu-dit Les Morains Saint-Vérain

Atelier enfants autour de la laine

Lieu-dit Les Morains La fermette de Vrinette Saint-Vérain Nièvre

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01 10:00:00

fin : 2026-05-31 12:00:00

Date(s) :

2026-04-01 2026-06-01

Au sein de la chèvrerie (micro élevage de chèvres angora), je vous propose durant 2h, sur RDV, d’animer, pour les enfants (présence d’un adulte obligatoire),

un atelier autour de la laine visite de la chèvrerie, réalisation en laine d’un objet en fonction de l’âge de l’enfant, suivis d’une pause gourmande.

L’enfant repart avec sa création .

Lieu-dit Les Morains La fermette de Vrinette Saint-Vérain 58310 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 7 50 05 27 96 se.biet@laposte.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier enfants autour de la laine

L’événement Atelier enfants autour de la laine Saint-Vérain a été mis à jour le 2026-03-13 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)