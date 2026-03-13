Atelier enfants autour de la laine Lieu-dit Les Morains Saint-Vérain
Atelier enfants autour de la laine Lieu-dit Les Morains Saint-Vérain mercredi 1 avril 2026.
Atelier enfants autour de la laine
Lieu-dit Les Morains La fermette de Vrinette Saint-Vérain Nièvre
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01 10:00:00
fin : 2026-05-31 12:00:00
Date(s) :
2026-04-01 2026-06-01
Au sein de la chèvrerie (micro élevage de chèvres angora), je vous propose durant 2h, sur RDV, d’animer, pour les enfants (présence d’un adulte obligatoire),
un atelier autour de la laine visite de la chèvrerie, réalisation en laine d’un objet en fonction de l’âge de l’enfant, suivis d’une pause gourmande.
L’enfant repart avec sa création .
Lieu-dit Les Morains La fermette de Vrinette Saint-Vérain 58310 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 7 50 05 27 96 se.biet@laposte.net
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English : Atelier enfants autour de la laine
L’événement Atelier enfants autour de la laine Saint-Vérain a été mis à jour le 2026-03-13 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)