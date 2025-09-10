Atelier enfants autour de l’expo « Brecht Evens. Le Repaire de la Méduse » Le Quasar Esplanade de la Laïcité Cherbourg-en-Cotentin

Atelier enfants autour de l’expo « Brecht Evens. Le Repaire de la Méduse » Le Quasar Esplanade de la Laïcité Cherbourg-en-Cotentin mercredi 10 septembre 2025.

Atelier enfants autour de l’expo « Brecht Evens. Le Repaire de la Méduse »

Le Quasar Esplanade de la Laïcité 4 Rue Vastel Cherbourg-en-Cotentin Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-10 15:00:00

fin : 2025-09-10 16:15:00

Date(s) :

2025-09-10

Atelier spécial 4 à 7 ans. Découverte de l’exposition, des couleurs des dessins dans le monde de l’artiste Brecht Evens.

Puis activité artistique avec de l’aquarelle, animée par la médiatrice.

Sur réservation .

Le Quasar Esplanade de la Laïcité 4 Rue Vastel Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 23 39 33 musees@cherbourg.fr

English : Atelier enfants autour de l’expo « Brecht Evens. Le Repaire de la Méduse »

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier enfants autour de l’expo « Brecht Evens. Le Repaire de la Méduse » Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2025-08-25 par OT Cotentin Cherbourg-en-Cotentin