Atelier enfants autour de l’expo des couleurs et Brecht Evens. Le Repaire de la Méduse Le Quasar Esplanade de la Laïcité Cherbourg-en-Cotentin

Atelier enfants autour de l’expo des couleurs et Brecht Evens. Le Repaire de la Méduse

Le Quasar Esplanade de la Laïcité Cherbourg-Oteville Cherbourg-en-Cotentin Manche

Début : 2025-11-05 15:00:00

fin : 2025-11-05 16:15:00

2025-11-05

Visite dans l’exposition sur Brecht Evens pour se familiariser avec les couleurs, terrain de jeu de l’artiste dans sa pratique de la peinture et de l’estampe. Puis exploration de la superposition et du mélange des couleurs lors d’un atelier.

Spécial 4 à 7 ans. .

Le Quasar Esplanade de la Laïcité Cherbourg-Oteville Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 23 39 33 musees@cherbourg.fr

