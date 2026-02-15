Atelier enfants, Bouquets en folie La Distylerie Luçon
Atelier enfants, Bouquets en folie La Distylerie Luçon vendredi 24 avril 2026.
Atelier enfants, Bouquets en folie
La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon Vendée
Début : 2026-04-24 15:00:00
fin : 2026-04-24 15:45:00
2026-04-24
Un atelier créatif pour les petits !
Choisissez, collez et assemblez des fleurs en papier pour créer un magnifique bouquet !
Enfants de 4 à 8 ans. Réservation obligatoire.
Chaque enfant doit obligatoirement être accompagné d’un adulte.
La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com
English :
A creative workshop for the little ones!
L’événement Atelier enfants, Bouquets en folie Luçon a été mis à jour le 2026-02-17 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud