Atelier enfants CASTELNAU-MAGNOAC Castelnau-Magnoac
Atelier enfants CASTELNAU-MAGNOAC Castelnau-Magnoac vendredi 19 juin 2026.
Atelier enfants
CASTELNAU-MAGNOAC 7 Rue des écoles Castelnau-Magnoac Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 09:30:00
fin : 2026-06-19 11:30:00
Date(s) :
2026-06-19
Yoga pour enfants de 0 à 12 mois avec Anaïs Gelle.
Gratuit. .
CASTELNAU-MAGNOAC 7 Rue des écoles Castelnau-Magnoac 65230 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 16 19 06 59 afr.parentillages@orange.fr
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English :
Yoga for children from 0 to 12 months with Anaïs Gelle.
L’événement Atelier enfants Castelnau-Magnoac a été mis à jour le 2026-03-25 par OT de Trie-sur-Baïse|CDT65
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