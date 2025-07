Atelier enfants céramique Studio Vlam Roquefort

Atelier enfants céramique Studio Vlam Roquefort vendredi 18 juillet 2025.

Atelier enfants céramique

Studio Vlam 6 Carrérot Perget Roquefort Landes

Début : 2025-07-18

fin : 2025-07-18

2025-07-18

Votre enfant se sent une âme d’artiste et il souhaite en apprendre plus sur la céramique ? Le Studio Vlam lui propose un atelier pour apprendre les rudiments de cet Art pour qu’il puisse développer et exprimer toute sa créativité en réalisant l’objet en grès de son choix.

Uniquement sur réservation.

Studio Vlam 6 Carrérot Perget Roquefort 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 77 87 02

English : Atelier enfants céramique

Does your child feel like an artist and would like to learn more about ceramics? Studio Vlam offers a workshop to teach them the rudiments of this art form, so that they can develop and express their creativity by creating the stoneware object of their choice.

Reservations required.

German : Atelier enfants céramique

Ihr Kind hat eine Künstlerseele und möchte mehr über Keramik lernen? Das Studio Vlam bietet ihm einen Workshop an, in dem es die Grundlagen dieser Kunst erlernt, damit es seine ganze Kreativität entwickeln und zum Ausdruck bringen kann, indem es einen Gegenstand aus Steingut seiner Wahl herstellt.

Nur nach vorheriger Anmeldung.

Italiano :

Il vostro bambino si sente un artista e vuole saperne di più sulla ceramica? Studio Vlam propone un laboratorio per insegnare loro le basi di questa forma d’arte, in modo che possano sviluppare ed esprimere la loro creatività realizzando un oggetto in gres di loro scelta.

Prenotazione obbligatoria.

Espanol : Atelier enfants céramique

¿Su hijo se siente artista y quiere aprender más sobre la cerámica? Studio Vlam ofrece un taller para enseñarles los fundamentos de esta forma de arte, para que puedan desarrollar y expresar su creatividad realizando el objeto de gres que elijan.

Es necesario reservar.

L’événement Atelier enfants céramique Roquefort a été mis à jour le 2025-07-13 par OT Landes d’Armagnac