Atelier enfants c’est quoi ton blaze ?

1 place du Dr Maurice Kubler Sélestat Bas-Rhin

Début : Jeudi 2026-02-19 14:30:00

fin : 2026-02-26 16:30:00

2026-02-19 2026-02-26

Pars à la recherche de l’emblème de Sélestat lors d’une petite visite en ville puis crées ton propre blason avec du métal à repousser. Pour les enfants de 7 à 12 ans

Nouveau format !

Connais-tu l’emblème de Sélestat ? Nous te proposons de partir à sa recherche et d’apprendre les codes et le vocabulaire propre à l’héraldique lors d’une petite visite en ville. Tu mettras ensuite en pratique, tout ce que tu as appris pour créer ton propre blason avec un matériau tout particulier le métal à repousser.

Pour les enfants de 7 à 12 ans.

Porter une tenue adaptée aux conditions météorologiques du jour et apporter un tablier ou un vêtement pouvant être taché. .

1 place du Dr Maurice Kubler Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 07 31 art.histoire@ville-selestat.fr

English :

Search for Sélestat’s emblem on a tour of the town, then create your own coat of arms using embossing metal. For children aged 7 to 12

