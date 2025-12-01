Atelier enfants Choux à la crème Aux douceurs de l’oust Josselin

Atelier enfants Choux à la crème

Aux douceurs de l’oust, salon de thé, propose un atelier pour les enfants. Chaque enfant repart avec trois choux qu’il aura confectionné sous l’œil bienveillant de Ming. Les accompagnants peuvent profiter de 1h30 de répit pour siroter un thé au salon. De 6 à 14 ans. De 13h à 15h. .

Aux douceurs de l’oust 17 rue du canal Josselin 56120 Morbihan Bretagne +33 9 54 93 25 68

