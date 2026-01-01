Atelier enfants Conte & Goûter Plougonver

Atelier enfants Conte & Goûter

16 Rue de la Gare Plougonver Côtes-d’Armor

Début : 2026-01-17 16:30:00

2026-01-17

La biscuiterie Menou organise un atelier pour les enfants dans son igloo magique. L’occasion de découvrir l’histoire des rois mages, de dessiner et de se régaler d’une bonne part de brioche ou galette accompagnée du fameux chocolat chaud de Jacques. Sur réservation. .

