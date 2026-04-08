Atelier Enfants Conteurs, tonneins, Tonneins

Atelier Enfants Conteurs 8 – 10 avril tonneins Lot-et-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-08T09:30:00+02:00 – 2026-04-08T16:00:00+02:00

Fin : 2026-04-10T09:30:00+02:00 – 2026-04-10T16:00:00+02:00

Trois jours avec les enfants du centre de loisirs pour découvrir le conte, créer un histoire et préparer un spectacle ! Attention voyage assuré avec l’imaginaire florissant des enfants, accrochez votre ceinture !

tonneins tonneins Tonneins 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Ateliers conte pour les enfants du centre de loisirs de Tonneins atelier conte atelier conte enfant