Atelier : Enfants contre le racisme ! Centre Paris Anim’ Annie Fratellini (ex Villiot Rapée) PARIS jeudi 26 mars 2026.
Dans le cadre de la Semaine Parisienne de Lutte contre le Racisme et l’Antisémitisme, SOS Racisme animera un atelier avec les enfants de 6 à 11 ans au Centre Paris Anim’/ Centre Social Annie Fratellini qui participent à l’accompagnement scolaire (mais aussi ouvert aux autres enfants!).
L’objectif est non seulement de sensibiliser les enfants aux luttes contre le racisme, mais aussi de promouvoir l’engagement citoyen et de renforcer leur esprit critique.
Un atelier éducatif et ludique pour lutter contre les discriminations et toutes les formes de racisme, animé par SOS Racisme.
Le jeudi 26 mars 2026
de 17h00 à 18h30
gratuit sous condition
Adhésion au Centre Social Annie Fratellini (2 euros / an)
Réservation obligatoire :
villiot@claje.asso.fr / 01.43.40.52.14
Public enfants. A partir de 6 ans.
Centre Paris Anim’ Annie Fratellini (ex Villiot Rapée) 36 quai de la Rapée 75012 PARIS
+33143405214 villiot@claje.asso.fr https://www.facebook.com/p/Centre-Paris-Anim-Annie-Fratellini https://www.facebook.com/p/Centre-Paris-Anim-Annie-Fratellini
