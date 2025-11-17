Atelier enfants couture Médiathèque Frasne

Atelier enfants couture

Médiathèque 3 rue de la gare Frasne Doubs

Tarif : 10 – 10 – 20 EUR

Début : 2026-02-09 09:30:00

fin : 2026-02-09 12:00:00

2026-02-09 2026-02-10 2026-04-07

Animé par les Ateliers de Carmen, couturière professionnelle. Réalisation d’un projet de couture permettant de se perfectionner et progresser en autonomie. Ces ateliers sont mixtes, les modèles réalisés sont issus de patron féminin ou masculin. .

Médiathèque 3 rue de la gare Frasne 25560 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 32 93 mediatheque@frasnedrugeon-cfd.fr

