Atelier enfants couture Médiathèque Frasne
Atelier enfants couture Médiathèque Frasne lundi 9 février 2026.
Atelier enfants couture
Médiathèque 3 rue de la gare Frasne Doubs
Tarif : 10 – 10 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-09 09:30:00
fin : 2026-02-09 12:00:00
Date(s) :
2026-02-09 2026-02-10 2026-04-07
Animé par les Ateliers de Carmen, couturière professionnelle. Réalisation d’un projet de couture permettant de se perfectionner et progresser en autonomie. Ces ateliers sont mixtes, les modèles réalisés sont issus de patron féminin ou masculin. .
Médiathèque 3 rue de la gare Frasne 25560 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 32 93 mediatheque@frasnedrugeon-cfd.fr
English : Atelier enfants couture
German : Atelier enfants couture
Italiano :
Espanol :
L’événement Atelier enfants couture Frasne a été mis à jour le 2025-11-17 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS