Atelier enfants création d’un photophore Frasne
Atelier enfants création d’un photophore Frasne mercredi 21 janvier 2026.
Atelier enfants création d’un photophore
Médiathèque Intercommunale Frasne-Drugeon Frasne Doubs
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-21 14:00:00
fin : 2026-01-21 15:30:00
Date(s) :
2026-01-21
Animé par Aux ateliers de Marie. Réalisation d’un photophore avec des fleurs naturelles pressés. .
Médiathèque Intercommunale Frasne-Drugeon Frasne 25560 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 32 93 mediatheque@frasnedrugeon-cfd.fr
English : Atelier enfants création d’un photophore
German : Atelier enfants création d’un photophore
Italiano :
Espanol :
L’événement Atelier enfants création d’un photophore Frasne a été mis à jour le 2025-11-17 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS