Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier enfants création d’un photophore Frasne

Atelier enfants création d’un photophore Frasne mercredi 21 janvier 2026.

Atelier enfants création d’un photophore

Médiathèque Intercommunale Frasne-Drugeon Frasne Doubs

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-21 14:00:00
fin : 2026-01-21 15:30:00

Date(s) :
2026-01-21

Animé par Aux ateliers de Marie. Réalisation d’un photophore avec des fleurs naturelles pressés.   .

Médiathèque Intercommunale Frasne-Drugeon Frasne 25560 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 32 93  mediatheque@frasnedrugeon-cfd.fr

English : Atelier enfants création d’un photophore

German : Atelier enfants création d’un photophore

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier enfants création d’un photophore Frasne a été mis à jour le 2025-11-17 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS