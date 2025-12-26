Atelier enfants crée ton carillon Martainville-Épreville
Atelier enfants crée ton carillon Martainville-Épreville mercredi 21 janvier 2026.
Atelier enfants crée ton carillon
D13 Martainville-Épreville Seine-Maritime
Début : 2026-01-21 14:15:00
fin : 2026-01-21 15:15:00
2026-01-21
Avec le printemps, la nature se réveille. Venez créer votre carillon afin de faire tinter la musique dans votre jardin.
Atelier pour les enfants de 6 à 12 ans à 14h15 et de 3 à 6 ans à 15h30, encadré par un médiateur culturel du Département, sur réservation. .
D13 Martainville-Épreville 76116 Seine-Maritime Normandie
