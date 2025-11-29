Atelier enfants Créer ses cadeaux de Noël autour des plantes Salle de la médiathèque Châteauneuf-du-Rhône
Atelier enfants Créer ses cadeaux de Noël autour des plantes Salle de la médiathèque Châteauneuf-du-Rhône samedi 29 novembre 2025.
Atelier enfants Créer ses cadeaux de Noël autour des plantes
Salle de la médiathèque Place de la Grangette Châteauneuf-du-Rhône Drôme
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2025-11-29
fin : 2025-11-29
2025-11-29
Initier les enfants à la découverte des plantes, de leurs parfums et de leurs vertus, tout en leur donnant le plaisir de fabriquer eux-mêmes des cadeaux naturels et personnalisés.
Salle de la médiathèque Place de la Grangette Châteauneuf-du-Rhône 26780 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 52 50 71 61
English :
Introduce children to plants, their fragrances and their virtues, while giving them the pleasure of making their own natural, personalized gifts.
German :
Kinder in die Entdeckung von Pflanzen, ihren Düften und ihrer Wirkung einführen und ihnen gleichzeitig das Vergnügen bereiten, selbst natürliche und persönliche Geschenke herzustellen.
Italiano :
Far conoscere ai bambini le piante, i loro profumi e le loro virtù, dando loro il piacere di fare dei regali naturali e personalizzati.
Espanol :
Inicie a los niños en el conocimiento de las plantas, sus fragancias y sus virtudes, a la vez que les proporciona el placer de hacer sus propios regalos naturales y personalizados.
