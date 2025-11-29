Atelier enfants Créer ses cadeaux de Noël autour des plantes Salle de la médiathèque Châteauneuf-du-Rhône

Atelier enfants Créer ses cadeaux de Noël autour des plantes

Salle de la médiathèque Place de la Grangette Châteauneuf-du-Rhône Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-29

2025-11-29

Initier les enfants à la découverte des plantes, de leurs parfums et de leurs vertus, tout en leur donnant le plaisir de fabriquer eux-mêmes des cadeaux naturels et personnalisés.

+33 6 52 50 71 61

English :

Introduce children to plants, their fragrances and their virtues, while giving them the pleasure of making their own natural, personalized gifts.

German :

Kinder in die Entdeckung von Pflanzen, ihren Düften und ihrer Wirkung einführen und ihnen gleichzeitig das Vergnügen bereiten, selbst natürliche und persönliche Geschenke herzustellen.

Italiano :

Far conoscere ai bambini le piante, i loro profumi e le loro virtù, dando loro il piacere di fare dei regali naturali e personalizzati.

Espanol :

Inicie a los niños en el conocimiento de las plantas, sus fragancias y sus virtudes, a la vez que les proporciona el placer de hacer sus propios regalos naturales y personalizados.

