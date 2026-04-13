Atelier enfants custom de bombes de peinture avec Mathoou, Médiathèque de Saint-Louis-de-Montferrand, Saint-Louis-de-Montferrand

Atelier enfants custom de bombes de peinture avec Mathoou Mercredi 20 mai, 16h00 Médiathèque de Saint-Louis-de-Montferrand Gironde

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-20T16:00:00+02:00 – 2026-05-20T17:30:00+02:00

Fin : 2026-05-20T16:00:00+02:00 – 2026-05-20T17:30:00+02:00

Un atelier à destination des enfants pour donner une seconde vie à des bombes de peinture vides et repartir avec sa création !

Mathoou est une plasticienne street-art qui utilise bombes de peinture, pochoirs et Poscas pour créer. Les fonds colorés mettent en valeur ses dessins précis et détaillés qu’elle réalise toujours en noir et blanc. Elle aime recycler tous types d’objets (skateboards, bombes de peinture vide, skimboards, etc.) afin de leur offrir une seconde vie.

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Un atelier à destination des enfants pour donner une seconde vie à des bombes de peinture vides ! atelier graff

Mathoou Painting