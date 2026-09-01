Atelier enfants de peinture sur vitre Bibliothèque Longueville-sur-Scie

Informations pratiques

Longueville-sur-Scie

Atelier enfants de peinture sur vitre

Bibliothèque 20 Route de Newton Longville Longueville-sur-Scie Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 15:00:00

fin : 2026-09-16 17:00:00

Date(s) :

2026-09-16

Un hommage au peintre impressionniste à l’occasion du centenaire de sa disparition.

Trois oeuvres emblématiques seront réalisées sur les vitres de la salle adjacente à la bibliothèque, avec la complicité d’Agnès DORTU, artiste peintre.

– Les Coquelicots à Argenteuil

– Le Bassin aux nymphéas

– Coucher de soleil à Pourville

Atelier réservé aux enfants à partir de 8 ans. Gratuit sur réservation

De 15H00 à 17H00 .

Bibliothèque 20 Route de Newton Longville Longueville-sur-Scie 76590 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 84 25 17 bibliothequelongueville@yahoo.com

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English : Atelier enfants de peinture sur vitre

L’événement Atelier enfants de peinture sur vitre Longueville-sur-Scie a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme Terroir de Caux