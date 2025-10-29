Atelier enfants décoration de biscuits, spécial Halloween Sélestat

7 rue du Sel Sélestat Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Mercredi 2025-10-29 14:00:00

fin : 2025-10-29 16:00:00

Viens décorer de délicieux biscuits d’Halloween avec du glaçage royal coloré citrouilles, fantômes et autres monstres gourmands n’attendent que toi ! Dès 5 ans

Lors de cet atelier, tu apprendras à manier la poche à douille comme un pro et à transformer de simples biscuits en véritables créations aussi effrayantes que mignonnes. Un moment ludique et créatif à partager, où chacun repart avec ses propres douceurs… à savourer (ou à faire peur !).

Le tout se déroule dans un lieu chargé d’histoire la salle de la corporation des boulangers de la Maison du Pain d’Alsace à Sélestat, dans une bâtisse datant de 1522. Une ambiance parfaite pour frissonner… de plaisir !

Pendant le temps de séchage de tes biscuits, tu pourras partir à la découverte du Musée de l’association de la Maison du Pain d’Alsace spécialités alsaciennes, légendes locales et traditions mystérieuses te seront dévoilées…

A partir de 5 ans.

Créée en 2020, la micro-entreprise Alice, Biscuits et Merveilles imagine et réalise des biscuits décorés et personnalisés pour toutes les occasions de l’année… même les plus effrayantes !

Pour découvrir ses créations, c’est par ici https://abm.eproshopping.fr .

+33 3 88 58 45 90 contact@maisondupain.org

English :

Decorate delicious Halloween cookies with colorful royal icing: pumpkins, ghosts and other gourmet monsters are just waiting for you! Ages 5 and up

German :

Verziere leckere Halloween-Kekse mit buntem Royal Icing: Kürbisse, Geister und andere Monster warten nur auf dich! Ab 5 Jahren

Italiano :

Vieni a decorare deliziosi biscotti di Halloween con coloratissima glassa reale: zucche, fantasmi e altri mostri golosi aspettano solo te! A partire dai 5 anni

Espanol :

Ven a decorar deliciosas galletas de Halloween con colorida glasa real: ¡calabazas, fantasmas y otros monstruos codiciosos te están esperando! A partir de 5 años

