Atelier enfants « Émotions dans l’oeuvre de Calo Carratalá » TARBES Tarbes mercredi 12 novembre 2025.

Rue Achile Jubinal Tarbes Hautes-Pyrénées

Gratuit

Gratuit

Début : 2025-11-12 14:30:00

fin : 2025-11-12

Date(s) :

2025-11-12

Atelier réalisé avec des techniques mixtes.

RÉSERVATION OBLIGATOIRE

Ateliers de pratique et de création artistique autour de collections ou d’expositions temporaires.

Ces ateliers offrent aux enfants et ados la possibilité de s’initier à diverses techniques telles que le dessin, la peinture tout en découvrant le musée.

Les P’tits Artistes se transforment en Aventuriers de l’art !

Le musée a mis également en place des ateliers pour les familles durant lesquels parents et grands-parents sont invités à créer une œuvre collective avec leur enfant.

Une manière originale de découvrir le musée en famille !

TARBES Rue Achile Jubinal Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 44 36 96 publics.musees@mairie-tarbes.fr

English :

Mixed media workshop.

BOOKING ESSENTIAL

Artistic creation and practice workshops based on collections or temporary exhibitions.

These workshops offer children and teenagers the chance to learn various techniques such as drawing and painting, while discovering the museum.

P’tits Artistes turn into Art Adventurers!

The museum has also set up workshops for families, during which parents and grandparents are invited to create a collective work with their child.

An original way for families to discover the museum!

German :

Workshop, der mit Mischtechniken durchgeführt wird.

RESERVIERUNG ERFORDERLICH

Workshops zur künstlerischen Praxis und Kreation rund um Sammlungen oder Sonderausstellungen.

Diese Workshops bieten Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit, verschiedene Techniken wie Zeichnen oder Malen zu erlernen und gleichzeitig das Museum zu entdecken.

Die P’tits Artistes verwandeln sich in Aventuriers de l’art!

Das Museum hat auch Workshops für Familien eingerichtet, bei denen Eltern und Großeltern eingeladen sind, mit ihren Kindern ein gemeinsames Kunstwerk zu schaffen.

Eine originelle Art, das Museum mit der ganzen Familie zu entdecken!

Italiano :

Laboratorio di tecnica mista.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Laboratori di pratica e creazione artistica basati sulle collezioni o sulle mostre temporanee.

Questi laboratori offrono a bambini e ragazzi la possibilità di cimentarsi in varie tecniche come il disegno e la pittura, scoprendo il museo.

I P’tits Artistes diventano avventurieri dell’arte!

Il museo ha anche creato dei laboratori per le famiglie, durante i quali genitori e nonni sono invitati a creare un’opera collettiva con il proprio figlio.

Un modo originale per far scoprire il museo alle famiglie!

Espanol :

Taller de técnicas mixtas.

RESERVA OBLIGATORIA

Talleres de práctica y creación artística a partir de colecciones o exposiciones temporales.

Estos talleres ofrecen a los niños y adolescentes la oportunidad de probar diversas técnicas, como el dibujo y la pintura, mientras descubren el museo.

Los P’tits Artistes se convierten en ¡Aventureros del Arte!

El museo también ha creado talleres para familias, durante los cuales se invita a padres y abuelos a crear una obra colectiva con su hijo.

Una forma original de descubrir el museo en familia

