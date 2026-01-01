Atelier enfants Fabrication de briochettes Biscuiterie Ménou Plougonver

Atelier enfants Fabrication de briochettes

Biscuiterie Ménou 16 Rue de la Gare Plougonver Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-28 15:00:00

fin : 2026-01-28

Date(s) :

2026-01-28

Les enfants auront la joie de confectionner leur propre briochette avec Sophie et Jacques Menou, de partager un goûter accompagné d’un délicieux chocolat chaud en écoutant un conte et de repartir fièrement avec leur briochette toute chaude ! Sur réservation. .

Biscuiterie Ménou 16 Rue de la Gare Plougonver 22810 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 21 61 97

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Atelier enfants Fabrication de briochettes Plougonver a été mis à jour le 2026-01-09 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol