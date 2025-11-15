Atelier enfants : Flip Book – Histoire d’une lettre ! Maison de quartier de la Bottière Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-15 10:00 – 12:00

Gratuit : non adhésion 10 € 10 € la séance Inscriptions : Sébastien LEMAZURIER – 06 63 54 89 31 – twopoints.contact@gmail.com enfants

Création d’un FLIP BOOK format 12 x 8 cm par participant en 30-40 feuillets autour de l’écriture et du mouvement ou comment réaliser le récit d’une forme, d’un mot en débutant par un trait de crayon avec un pochoir. L’atelier se déroule en plusieurs étapes : choix des outils, crayons, feutres et pochoirs. A partir de la trace laissée par l’outil sur chaque feuillet, construction de la forme, assemblage des feuillets, agrafage, réalisation de la couverture et assemblage. Public : de 8 à 12 ans Atelier proposé par l’associaton Two Points, au Pavillon de la Maison de quartier de la Bottière

Maison de quartier de la Bottière Doulon – Bottière Nantes 44300

02 40 41 58 20 https://metropole.nantes.fr/infonantes/equipement/E4549-m.-de-quartier-bottiere MQ-Bottiere@mairie-nantes.fr 06 63 54 89 31 https://assotwopoints.blogspot.com