Atelier enfants grigris, charms, breloques et Cie Scherwiller samedi 20 septembre 2025.

Atelier enfants grigris, charms, breloques et Cie

8 place Foch Scherwiller Bas-Rhin

Début : Samedi 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-20 11:30:00

2025-09-20

Atelier pour les enfants à partir de 7 ans, proposé par « Scherwil’lecteurs »

Pimp ton sac à dos avec un grigri unique. Un accessoire tendance à réaliser et à accrocher à ton sac pour te démarquer !

Atelier proposé par Scherwil’lecteurs.

A partir de 7 ans. 0 .

8 place Foch Scherwiller 67750 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 82 22 10 bibliotheque-scherwiller@mediatheque-selestat.net

English :

Workshop for children aged 7 and over, offered by « Scherwil’lecteurs »

German :

Atelier für Kinder ab 7 Jahren, angeboten von « Scherwil’lecteurs »

Italiano :

Laboratorio per bambini dai 7 anni in su, organizzato da « Scherwil’lecteurs »

Espanol :

Taller para niños a partir de 7 años, organizado por « Scherwil’lecteurs »

