8 place Foch Scherwiller Bas-Rhin
Début : Samedi 2025-09-20 10:00:00
fin : 2025-09-20 11:30:00
2025-09-20
Atelier pour les enfants à partir de 7 ans, proposé par « Scherwil’lecteurs »
Pimp ton sac à dos avec un grigri unique. Un accessoire tendance à réaliser et à accrocher à ton sac pour te démarquer !
Atelier proposé par Scherwil’lecteurs.
8 place Foch Scherwiller 67750 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 82 22 10 bibliotheque-scherwiller@mediatheque-selestat.net
English :
Workshop for children aged 7 and over, offered by « Scherwil’lecteurs »
German :
Atelier für Kinder ab 7 Jahren, angeboten von « Scherwil’lecteurs »
Italiano :
Laboratorio per bambini dai 7 anni in su, organizzato da « Scherwil’lecteurs »
Espanol :
Taller para niños a partir de 7 años, organizado por « Scherwil’lecteurs »
L’événement Atelier enfants grigris, charms, breloques et Cie Scherwiller a été mis à jour le 2025-08-25 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme