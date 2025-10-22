Atelier enfants CIAP Les Enclos Guimiliau

Atelier enfants CIAP Les Enclos Guimiliau mercredi 22 octobre 2025.

Atelier enfants

CIAP Les Enclos 53 rue du Calvaire Guimiliau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-22 14:30:00

fin : 2025-10-29 16:00:00

Date(s) :

2025-10-22 2025-10-29

Atelier Pierre, tissu, métal et bois l’Ankou dans tous ses états ! .

Visite de l’enclos paroissial de Guimiliau sur le thème des différentes matières utilisées pour la construction et des décors sculptés, suivie par un atelier de découverte de la technique du métal repoussé.

Sur réservation.

Pour les enfants de 6 à 12 ans. .

CIAP Les Enclos 53 rue du Calvaire Guimiliau 29400 Finistère Bretagne +33 2 98 68 33 33

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier enfants Guimiliau a été mis à jour le 2025-09-12 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX