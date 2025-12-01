Atelier enfants CIAP Les Enclos Guimiliau
Atelier enfants CIAP Les Enclos Guimiliau lundi 22 décembre 2025.
Atelier enfants
CIAP Les Enclos 53 rue du Calvaire Guimiliau Finistère
Le centre d’interprétation vous propose Déco-Vitraux , une visite de l’enclos de Guimiliau à la découverte de ces compositions de verre, suivie par la réalisation d’une décoration de papier, inspirée de la technique du vitrail.
Pour les enfants de 6 à 12 ans.
Gratuit. Sur inscription. .
