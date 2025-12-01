Atelier enfants CIAP Les Enclos Guimiliau

Atelier enfants

CIAP Les Enclos 53 rue du Calvaire Guimiliau Finistère

Le centre d’interprétation vous propose Déco-Vitraux , une visite de l’enclos de Guimiliau à la découverte de ces compositions de verre, suivie par la réalisation d’une décoration de papier, inspirée de la technique du vitrail.

Pour les enfants de 6 à 12 ans.

Gratuit. Sur inscription. .

